Тимошенко заявляє, що її команда буде зміцнюватися
22:16, 05 березня 2010Політика
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"Влада Януковича – недовговічна"
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не довго протримається у влади.
Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.
Ю.ТИМОШЕНКО знову підкреслила, що у неї є докази порушень в ході виборів, які дозволили В.ЯНУКОВИЧУ стати Президентом.
«Я точно знаю, що влада, яка долею не дана, не буде довговічною", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також заявила, що зараз, перейшовши в опозицію, її команда зміцнюватиметься і перебудовуватиме систему своєї роботи. "Ми захищатимемо кожен національний інтерес України. Ми захищатимемо, наскільки будуть у нас можливості і сили, кожної людини. І ми починаємо цим займатися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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