Тимошенко заявляє, що її команда буде зміцнюватися

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що новообраний Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не довго протримається у влади.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі програми Шустер Live.

Ю.ТИМОШЕНКО знову підкреслила, що у неї є докази порушень в ході виборів, які дозволили В.ЯНУКОВИЧУ стати Президентом.

«Я точно знаю, що влада, яка долею не дана, не буде довговічною", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що зараз, перейшовши в опозицію, її команда зміцнюватиметься і перебудовуватиме систему своєї роботи. "Ми захищатимемо кожен національний інтерес України. Ми захищатимемо, наскільки будуть у нас можливості і сили, кожної людини. І ми починаємо цим займатися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.