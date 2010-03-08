ЄЦ закликає учасників місцевих виборів показати звідки гроші

Херсонська обласна організація Єдиного Центру закликає учасників місцевих виборів відкрити джерела фінансування своїх виборчих фондів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний заклик міститься в зверненні, розповсюдженому в місцевих ЗМІ.

Зокрема, на думку голови Херсонської обласної організації ЄЦ Євгенія ЄРАШОВА “за кожним з кандидатів на посаду мера, голови селищної ради, або депутата, так чи інакше, але стоїть яка-небудь фінансова структура”.

“На сьогоднішній день це звичайна практика. Але дуже погано, що в більшості випадків люди не знають, хто саме за кандидатом. Чиї саме інтереси буде відстоювати той або інший кандидат - саме це, а не його партійність, стане визначальним фактором для виборця”, - зазначив Є.ЄРАШОВ.

Він вважає, що нескладно уявити ситуацію, в якій “потужна фінансова структура, образно кажучи, або скупить майже всіх кандидатів, або задушить своїми фінансовими можливостями чужих кандидатів”.

“Тому Херсонська обласна організація Єдиного Центру пропонує, по-перше, кандидатам відкрито розповісти, з яких джерел іде фінансування їхніх передвиборних кампаній, а по-друге, на законодавчому рівні ввести фінансові обмеження для виборчих фондів для того, щоб запобігти вищеназваним зловживанням”, - зазначається у повідомленні.

"Ми вже не раз заявляли, що рішення Верховної Ради про перенесення дати місцевих виборів - нонсенс, і що міняти потрібно не час виборів, а саму виборчу систему. Зокрема, необхідні відкриті партійні списки, необхідне голосування по кандидатурі на посаду мера в два тури. І крім цього, ми вважаємо, що виборцям необхідна інформація про фінансову сторону виборчого процесу", - підсумовує у зверненні Є.ЄРАШОВ.