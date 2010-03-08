ЄЦ закликає учасників місцевих виборів показати звідки гроші
Звернення херсонського осередку
Херсонська обласна організація Єдиного Центру закликає учасників місцевих виборів відкрити джерела фінансування своїх виборчих фондів.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний заклик міститься в зверненні, розповсюдженому в місцевих ЗМІ.
Зокрема, на думку голови Херсонської обласної організації ЄЦ Євгенія ЄРАШОВА “за кожним з кандидатів на посаду мера, голови селищної ради, або депутата, так чи інакше, але стоїть яка-небудь фінансова структура”.
“На сьогоднішній день це звичайна практика. Але дуже погано, що в більшості випадків люди не знають, хто саме за кандидатом. Чиї саме інтереси буде відстоювати той або інший кандидат - саме це, а не його партійність, стане визначальним фактором для виборця”, - зазначив Є.ЄРАШОВ.
Він вважає, що нескладно уявити ситуацію, в якій “потужна фінансова структура, образно кажучи, або скупить майже всіх кандидатів, або задушить своїми фінансовими можливостями чужих кандидатів”.
“Тому Херсонська обласна організація Єдиного Центру пропонує, по-перше, кандидатам відкрито розповісти, з яких джерел іде фінансування їхніх передвиборних кампаній, а по-друге, на законодавчому рівні ввести фінансові обмеження для виборчих фондів для того, щоб запобігти вищеназваним зловживанням”, - зазначається у повідомленні.
"Ми вже не раз заявляли, що рішення Верховної Ради про перенесення дати місцевих виборів - нонсенс, і що міняти потрібно не час виборів, а саму виборчу систему. Зокрема, необхідні відкриті партійні списки, необхідне голосування по кандидатурі на посаду мера в два тури. І крім цього, ми вважаємо, що виборцям необхідна інформація про фінансову сторону виборчого процесу", - підсумовує у зверненні Є.ЄРАШОВ.