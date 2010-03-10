Регіонали знають, що в опозицію піде ще одна політсила, окрім БЮТ

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ прогнозує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на зустрічі з лідерами фракцій та керівництвом парламенту обговорюватиме ухвалені вчора зміни до Регламенту Верховної Ради, згідно з якими окремі депутати можуть входити до коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Які питання будуть порушуватися під час наради, ми не знаємо. Але, скоріш за все, будуть обговорюватися питання щодо поточного стану справ у парламенті з приводу голосування по змінам до Регламенту (Верховної Ради)», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також не виключив, що саме за підсумками сьогоднішньої зустрічі з лідерами фракцій глава держави підпише закон про внесення змін до Регламенту ВР.

«Я не виключаю, що одним з питань, по якому Президент хоче порадитися з керівниками фракцій, є підписання цього закону. І в залежності від того, яке буде обговорення і яка точка зору буде перемагати, мабуть, буде Президент визначатися», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Коментуючи відмову фракції БЮТ брати участь в цій зустрічі, він зауважив, що це особиста справа депутатів-«бютівців».

«Вони визначилися, що вони в опозиції на площі, тому це, мабуть, конструктивне рішення», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також додав, що, крім БЮТ, ще одна політична сила має намір перейти в опозицію, «яка буде конструктивною і зможе ефективно працювати».

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з депутатських фракцій та окремих депутатів.

"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією і цим Регламентом, об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", - йдеться в законі.