Кириленко: нічого іншого ми від президента Януковича і не чекали

В’ячеслав Кириленко поставив під сумнів легітимність майбутнього уряду

Голова депутатської групи „За Україну!” В’ячеслав Кириленко зазначає, що діяльність майбутнього уряду від самого початку приречена на поразку, так як формується він в неконституційний спосіб. Про це він заявив парламентським журналістам.

„Ми стали свідками створення коаліції в неконституційний спосіб. Нічого іншого ми від президента Януковича і не чекали”, - заявив голова партії „За Україну!”.

„Діяльність майбутнього уряду вже на початку своєї діяльності отримала поразку, бо будуть великі сумніви у легітимності коаліції, а значить і легітимності уряду, - зазначив парламентарій, - Такий уряд, нажаль, не зможе проводити назрілі економічні і соціальні реформи”.

„Депутатська група „За Україну!” від самого початку нічого іншого від нової влади і не очікувала. Тому ми не вели жодних переговорів з Партією регіонів про участь у коаліції, - зауважив Кириленко, - Оскільки з самого початку було зрозуміло, що ідеологічними принципами ніхто поступатися не буде”.

В’ячеслав Кириленко прогнозує посилення політичного протистояння, оскільки воно продукуватиметься через неконституційність самого способу створення коаліції.

„Ми виголошуємо співчуття всім тим, хто щиро вірив у те, що торги із Партією регіонів можуть призвести до персонального результату для когось із учасників цих торгів, особливо з боку фракції НУ-НС. Цим людям ми політично співчуваємо”, - заявив політик.

В’ячеслав Кириленко запевнив, що група „За Україну!” буде надалі відстоювати національні цінності і діяти винятково в полі українських національних інтересів, не дивлячись на те, як будуть розвиватися події в парламенті.