Балога розповів про свою розмову з Януковичем

Голосування за зміни до Регламенту Верховної Ради стало тестом на готовність депутатів увійти в нову більшість.

Про це в інтерв’ю газеті «Дело» заявив лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА.

За його словами, ця ініціатива виходила від Партії регіонів та була частиною їхнього політичного проекту – створення нової парламентської більшості, а не коаліції, яка за Конституцією формується депутатськими фракціями. «По суті, «регіонали» вирішили провести конституційний експеримент. Для чистоти цього досліду ми вважали потрібним дати можливість Партії регіонів самостійно спродюсувати необхідну підтримку серед депутатського корпусу. До того ж, закон не є кришталево чистим», – сказав лідер «Єдиного Центру».

За словами В.БАЛОГИ, необхідні 226 голосів голосування за зміни до Регламенту ВР набрало, інша справа – наскільки стійкою та життєздатною виявиться ця нова коаліція.

Говорячи про те, чому депутати від “Єдиного Центру” спочатку оголосили, що не підтримають відставку уряду, а потім змінили своє рішення, В.БАЛОГА зазначив: «Це рішення дійсно було непростим. З одного боку, наша політична сила постійно критикувала уряд ТИМОШЕНКО. З іншого, недовіра Кабміну не вирішувала цілого комплексу задач. З боку Партії регіонів не було представлено якихось виразних пропозицій стосовно того, що буде після відставки Кабміну. Ясно було одне – їм треба було якнайшвидше «звалити» ТИМОШЕНКО. Частина депутатів від нашої партії висловились проти того, щоб виступати асистентами у справі, де не видно кінцевої мети. Але у підсумку взяла гору логіка послідовності нашої політичної сили».

Відповідаючи на запитання, чи були якісь пропозиції “Єдиному Центру” з боку Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, В.БАЛОГА сказав: «Ми зустрічалися із Президентом та обговорювали характер нашої участі у формуванні більшості. Але розмова не будувалася навколо «портфелів», та і не могла, оскільки я вважаю неетичним пропонувати главі держави якісь кандидатури. Це одразу звузило би змістовну складову бесіди. Крім того, це моветон – домовлятися про те, що буде на тому березі, до якого ми ще не допливли».