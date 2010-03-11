У Держдумі Росії радіють за «безстрашну людину» Азарова

У Держдумі Росії вітають створення нової коаліції у Верховній Раді і обрання нового уряду України.

Про це в коментарі УНІАН сказав заступник голови Держдуми РФ Олександр БАБАКОВ.

«Створення правлячої коаліції у Верховній Раді України відобразило не тільки багаторічні надії народу України на стабілізацію становища в країні. Ця подія не залишить байдужим і росіян, оскільки ми останнім часом все більше засмучувалися невдачам наших українських братів. Значить, настає час спільно радіти успіхам», - сказав О.БАБАКОВ.

На його думку, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ - один із тих політиків у Партії регіонів, до думки якого прислухаються не лише інші народні депутати, але й безліч громадян України. «Це дуже послідовна, принципова і безстрашна людина, хороший економіст», - сказав він.

«Обрання АЗАРОВА прем`єр-міністром України переконливою більшістю голосів - це не тільки вибір правлячої коаліції. Це ще й вибір часу, який диктує стратегічне перезавантаження російсько-українських відносин. Сподіваюся, що їх поліпшення з приходом АЗАРОВА на посаду прем`єр-міністра буде швидким і очевидним», - підкреслив О.БАБАКОВ.