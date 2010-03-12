Новий міністр культури підписав перший «вирок»

Міністр культури та туризму України Михайло КУЛИНЯКА звільнив керівника Шевченківського національного заповідника у місті Каневі Черкаської області.

Про це міністр повідомив у коментарі УНІАН.

За словами М.КУЛИНЯКИ, після візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у Канів стало зрозуміло, що, м’яко кажучи, ситуація в цьому заповіднику важка.

«Простіше кажучи, руїна», - сказав міністр.

Говорячи про те, хто може стати наступником, міністр пообіцяв обговорити це питання з колективом, щоб вони запропонували свої кандидатури.

Також М.КУЛИНЯКА не виключив, що після ретельної перевірки можуть бути кадрові зміни і в інших закладах культури.

Довідка УНІАН. Генеральним директором Шевченківського національного заповідника у Каневі до цього часу був Мар’ян ПІНЯК.

Реконструкція та реставрація об’єктів Шевченківського національного заповідника у Каневі була розпочата у 2004 році у зв’язку з підготовкою до відзначення в 2011 році 150-річчя з дня повернення праху Великого Кобзаря в Україну та у 2014 році – 200-річчя від дня його народження. У 2008 році Черкаська облдержадміністрація прийняла на себе функції замовника з проведення робіт. Голова облдержадміністрації підписав ряд доручень та розпоряджень щодо прискорення завершення ремонтно-реставраційних та відновлювальних робіт. Та через недостатнє фінансування роботи тривають і нині.

8 березня ц. р. прес-служба Черкаської ОДА повідомила, що музей Тараса Шевченка Шевченківського національного заповідника у місті Каневі Черкаської області на сьогодні готовий на 60%. Для його введення в експлуатацію потрібно 30 млн. грн.