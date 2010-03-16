Колесніков: стадіон у Львові буде, з одним підрядником чи з іншим

Віце-прем’єр-міністр України з питань підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ не виключає зміни підрядника будівництва стадіону у Львові.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Львівської міської ради Андрій МОСКАЛЕНКО, про це Б.КОЛЕСНІКОВ сказав під час відвідування будівництва стадіону. В рамках поїздки до Львова він вже ознайомився зі станом реконструкції аеропорту та станом будівництва стадіону.

«Стадіон у Львові буде побудовано у будь-якому випадку. Cьогодні є певні питання з проектно-кошторисною документацією, але підрядник, компанія «Азовінтекс», зобов’язується усунути їх до 30 березня. Якщо не вдасться усунути – то мова може йти про іншого підрядника. Стадіон буде побудовано у будь-якому випадку, з одним підрядником або іншим», - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Також він повідомив, що «буде визначено представника від Кабміну, що постійно консультуватиме і міську владу, і будівельну компанію на відповідність стадіону вимогам УЄФА. Це іноземець, який займався будівництвом «Альянс Арени» в Німеччині».

У ході ознайомлення зі станом будівництва львівського стадіону Б.КОЛЕСНІКОВ запевнив, що держава виконуватиме свої зобов’язання перед містом і систематично перерахуватиме кошти з держбюджету.

Сьогодні Б.КОЛЕСНІКОВ також огляне пункт пропуску через державний кордон «Краковець» зустрінеться з представниками регіональних ЗМІ.

Віце-прем’єра у поїздці супроводжують міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО, міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА, міністр транспорту та зв’язку Костянтин ЄФІМЕНКО, міністр економіки Василь ЦУШКО, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, директор місцевого організаційного комітету Євро-2012 Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня компанія «Азовінтекс», яка є генпідрядником з будівництва львівського стадіону до Євро-2012, заявила, що виконувач обов’язків директора Львівського комунального підприємства «Дирекція з будівництва стадіону у Львові» Роман ЧЕРКАС ухвалив рішення, яким знову припинено будівництво львівського стадіону до Євро-2012.

11 березня директор департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ заявив, що будівництво стадіону у Львові не припинялось.

12 березня в компанії «Азовінтекс» знову заявили, що будівництво стадіону припинено.