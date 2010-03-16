Харківські ректори вступилися за Табачника

Рада ректорів вищих навчальних закладів Харківської області звернулися до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з листом, у якому висловила підтримку міністру освіти і науки Дмитру ТАБАЧНИКУ.

«На наше переконання, питання про відставку міністра освіти і науки України не має під собою жодних підстав, враховуючи перш за все, принципи формування уряду України, які визначив Президент України», - йдеться у листі, текст якого має УНІАН.

Рада ректорів заявляє, що Д.ТАБАЧНИК є «відомим громадським, політичним діячем і науковцем», який в останні роки, «будучи народним депутатом України і членом профільного комітету Верховної Ради України, додав багато особистих зусиль для розбудови законодавства про освіту України та її міжнародного визнання».

«Ми знаємо Д.ТАБАЧНИКА як високоінтелектуального досвідченого керівника, принципову людину з високими моральними якостями, яка спроможна вирішити нагальні проблеми реформування освітньої галузі. А тому розцінюємо спроби його дискредитації як необгрунтовані і небезпечні, як загрозу втягування студентської молоді у політичні конфлікти, що є неприпустимим», - йдеться в листі до Президента.

Текст листа, який було ухвалено на засіданні Ради ректорів15 березня, підписали більше 20 членів Ради ректорів.

Як повідомляв УНІАН, ряд громадських та студентських організації та політичних партій вимагають звільнення Д.ТАБАЧНИКА.

12 березня у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звільнення Д.ТАБАЧНИКА. Проект зареєстрував голова депутатської групи "За Україну!" В’ячеслав КИРИЛЕНКО. «Мотивація полягає у тому, що його висловлювання прямо заперечували територіальну цілісність України, принижували честь і гідність українського народу, закликали до порушення єдності української нації», - наголосив В.КИРИЛЕНКО. Він не виключив, що депутати можуть проголосувати за відставку Д.ТАБАЧНИКА. В.КИРИЛЕНКО пояснив це тим, що значна кількість членів фракції Партії регіонів заявляють, що робили все, аби Д.ТАБАЧНИК не став міністром. «Якщо їх позиція буде послідовною, то ми дістанемо голоси», - сказав він.

Тернопільська та Львівська облрада скликають позачергові сесії, щоб ухвалити звернення до влади з вимогою звільнення Д.ТАБАЧНИКА.

15 березня у Львові студенти вищих навчальних закладів та представники молодіжних організацій провели акцію «АнтиТабачна кампанія», а в Луцьку стартувала молодіжна кампанія «Табачник – пішов геть!».