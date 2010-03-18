Пинзеник: МВФ не буде прихильний до Азарова настільки, як був до Тимошенко

Екс-міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що Міжнародний валютний фонд не буде настільки ж прихильним до уряду Миколи АЗАРОВА, як торік до Кабінету міністрів Юлії ТИМОШЕНКО. Про це він заявив у інтерв’ю тижневику «Коментарі:».

За словами В.ПИНЗЕНИКА, торік МВФ діяв з огляду на світові обставини, а не на особистість.

«Ситуація у світі була дуже хисткою і те, що відбувалося в Україні, могло стати серйозним подразником для нової хвилі банківської кризи в Центральній Європі. У цій ситуації дешевше було дати Україні гроші, ніж згодом витратити на порядок більше коштів на порятунок банків», - розповів він.

На думку екс-міністра фінансів, зараз ситуація інша – банківський сектор у світі в кращому стані – а відтак, гроші Україні надаватимуть тільки після того, як кредитори переконаються, що позичальник зможе їх повернути.

В.ПИНЗЕНИК також висловив припущення, що МВФ відкоригує програму співпраці з українським урядом.

«Посиляться вимоги до нашої країни з урахуванням нових економічних реалій: зростання зовнішнього боргу, величезний бюджетний дефіцит. (…) Швидше за все, посуворішають деякі вимоги до дефіциту всіх публічних коштів, включаючи касові розриви «Нафтогазу» й Пенсійного фонду», - сказав він.

Ці ж фактори, на думку В.ПИНЗЕНИКА, впливають і на поведінку закордонних інвесторів.

«Зараз для інвесторів виникає головний ризик - неможливість підрахувати доходи й видатки, тобто прибуток. Величезний дефіцит бюджету й можливість підключення до його покриття друкарського верстата не дозволяє робити такі оцінки», - заявив він.

За словами екс-міністра фінансів, відновлення інвестицій напряму пов’язане з відновленням бюджетного балансу, і тут інвестори орієнтуватимуться не на прізвище чи на декларації, а на конкретні дії.