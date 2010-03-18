Оробець: чи потрібна освічена молодь тим, хто звик керувати бідними і п'яними?

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ заявляє, що скасування зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників вигідне непрестижним вищим навчальним закладам.

Про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, “проти зовнішнього незалежного оцінювання виступають ректори переважно тих вишів, у які студенти після складання тестів і здобуття гарних балів не йдуть, тих, які не витримують конкуренції. Тому вони намагаються подолати систему, яка успішно працювала останніх два роки”.

Коментуючи ініціативу нового уряду про запровадження при вступі, окрім тестування, ще й іспитів, Л.ОРОБЕЦЬ зазначила: «Ми мали вже схожий експеримент 2006-2007 років, коли тестування доповнювалося іспитом, який був фільтром при вступі у ручному режимі. І 70% абітурієнтів визнавали, що стикалися з корупційними діями при вступі. Ми вже мали цей результат, нам не потрібно повертатися до нього».

Заступник голови “Єдиного Центру” наголосила, що «три роки поспіль суспільство демонструє високу підтримку освітньої реформи. І ми боремося за те, щоб освітою керували не політична доцільність чи передвиборчі гасла, а здорова експертна оцінка і підтримка громадськості».

Окрім того, вона наголосила на тому, що нові правила вступу будуть відомі лише у середині квітня, наприкінці навчального року, у той час як абітурієнти вже готуються до вступу за системою, затвердженою на 1 вересня, на початок навчального року. «Зараз в останній момент стає зрозумілим, що батькам доведеться домовлятися зі школами про атестати, з вишами про вступ… Навіщо ж тоді називати ті правила, що ми отримаємо, зовнішнім незалежним оцінюванням», – сказала вона.

Народний депутат також допускає, що скасування зовнішнього незалежного оцінювання – це спосіб маніпуляції суспільством. «Єдиний шанс для талановитих, але незаможних дітей піднятися - отримати освіту. Але чи потрібна освічена молодь тим, хто звик керувати бідними, сп’янілими, без права на майбутнє?» – заявила О.ОРОБЕЦЬ.