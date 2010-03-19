За позбавлення Бандери і Шухевича звання Героя була третина депутатів

Житомирська обласна рада не підтримала звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо скасування указу його попередника Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття такого звернення проголосувала лише третина депутатів облради - від КПУ, СПУ та частина депутатів від Блоку Литвина і Партії регіонів. Ініціатором звернення виступила фракція СПУ.

Автори зверення також просили відмінити указ про присвоєння Роману Шухевичу звання Героя України.

Перед голосуванням в облраді відбулася дискусія, у ході якої депутати від КПУ та СПУ, а також лідери ветеранських організацій області спростовували важливу роль С.Бандери у національно-визвольному русі України і внесок ОУН у боротьбу за незалежність.

Водночас член фракції БЮТ Віктор ТИТОВ назвав звернення дивним.