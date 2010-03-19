Яценюк пояснив, чому в Україні не може бути однієї опозиції

Лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що у багатопартійній країні не може бути однієї опозиції.

Про це А.ЯЦЕНЮК пише у своїй статті в журналі «Профіль».

За його словами, в опозиційному таборі нині відбувається процес монополізації.

«Одна політична сила намагається отримати монополію на опозицію, щоб завтра отримати монополію на владу. Причому обидві партії представляють одну й ту саму епоху - і чинна влада, і та влада, яка програла. Вони представляють однакове бачення, такі ж цілі й такі ж цінності. Ці сили - дзеркальне відображення одна одної», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Політик переконаний, що владі вигідно домовлятися з однією опозицією. «Тим більше що досвід переговорів між ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ - величезний. Але в багатопартійній країні не може бути однієї опозиції», - переконаний А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, система, що склалася в країнах з двопартійною системою, таких як США і Велика Британія, в Україні не спрацює. Адже погляди й підходи у партій сильно відрізняються, зокрема й у тих, які нині не увійшли у владу.

«Сьогодні у нас при владі Президент, обраний з мінімальною перевагою голосів, уряд, сформований неконституційною коаліцією, а фактично - особисто Президентом, і парламент, якому не довіряють понад 90% українців», - підкреслив лідер «Фронту змін».