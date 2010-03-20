Затулін думає, що Янукович погодиться залишити ЧФ РФ у Криму

Депутат Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН вважає можливим ще за першого президентського терміну Віктора ЯНУКОВИЧА досягти принципових домовленостей про перебування в Україні Чорноморського флоту РФ й після 2017 року.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Севастополі К.ЗАТУЛІН сказав: «Я не бачу причин, щоб при Віктору ЯНУКОВИЧУ, перший термін якого спливає до 2017 року, ми не могли б досягти принципових домовленостей, підписати документи, які б гарантували продовження перебування ЧФ РФ в Україні, в Криму і Севастополі, після 2017 року».

К.ЗАТУЛІН стверджує, що «не зважаючи на те, що в цілому в Україні існують різні точки зору, понад 70% населення вважає, що ЧФ РФ в 2017 році з Севастополя не піде».

«Я повністю розділяю думку українського народу, оскільки вважаю цю думку проявом його розсудливості», - зазначив російський депутат.

На його переконання, наразі слід «знайти такі обставини і аргументи, які дозволили б це зробити».

Як вважає депутат, «питання зниження ціни на газ і питання продовження базування ЧФ РФ в Севастополі цього разу може бути якимсь чином спакетизованим».

«Це питання не було спакетизованим спочатку. Зараз, цілком можливо, це необхідно зробити», - додав російський політик.