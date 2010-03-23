У Держдумі кажуть, що Росія не мінятиме газ на мову

Депутат Держдуми Росії Сергій МАРКОВ вважає, що в України є шанс добитися зниження ціни російського газу, проте це залежатиме від вирішення комплексу економічних питань.

Таку думку він висловив в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у РФ.

«Раніше, п`ять років тому, ми дуже хотіли консорціуму, щоб не вкладати мільярди в обхідні потоки. Проте зараз ці мільярди вже вкладено. Якщо Україна стане союзником Росії на світовому ринку, то ціну буде знижено, а якщо ми залишимося конкурентами, то навіщо нам спонсорувати економіку України?», - сказав С.МАРКОВ.

Він зазначив, що прямого зниження ціни на газ і як результат - субсидування економіки - не буде.

«Росія субсидує економіку Білорусі, оскільки ця країна є членом Митного союзу й ЄЕП. У такому разі Росії вигідно, щоб Білорусь не скотилася в кризу. Тобто, чим більш союзницькою є економіка країни, тим це вигідніше Росії», - сказав С.МАРКОВ.

За його словами, попередня влада України зменшила бажання РФ допомагати українській економіці.

Водночас він зазначив, що Росія готова зменшувати ціни на газ для України за рахунок збільшення російських прибутків в Україні.

«Припустимо, РФ зменшує на 100 млн. дол. на рік витрати України на газ, але за рахунок інших рішень Москва отримує свій прибуток на 200 млн. дол. Це - можливість продавати газ українським споживачам безпосередньо або якісь інші домовленості, причому не обов`язково в газовій сфері», - сказав С.МАРКОВ.

Він підкреслив, що інакше, якщо будуть поступки для України на певну суму, саме в такому розмірі обчислюватимуться збитки російської економіки.

С.МАРКОВ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ думають не стільки про ціну на газ, а про спільні економічні проекти після отримання прибутку, за рахунок якого можна вирішити й проблеми високої ціни на блакитне паливо.

За його словами, зараз зацікавленість Росії та ЄС у створенні газотранспортного консорціуму становить по 10%, а України – 80%.

Водночас, С.МАРКОВ упевнений, що Росія не піде на зниження ціни на газ в обмін на розширення використання російської мови в Україні.

«Росія не піде на купівлю державного статусу мови за рахунок зниження ціни на газ», - сказав він.