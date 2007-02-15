Три фракції Полтавської облради вирішили створити координаційну раду

42 депутати Полтавської обласної ради від Партії регіонів, Соціалістичної партії України і Комуністичної партії вирішили створити Координаційну раду для спільного вирішення соціально-економічних проблем регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, депутат облради і лідер фракції СПУ Віктор ІНОЗЕМЦЕВ повідомив, що вже через 10 днів об’єднання юридично зареєструється і розробить чітку лінію дій для спільного відстоювання інтересів виборців. Найперше завдання, за його словами, - законність і економічне обґрунтування підвищення тарифів для населення. Зокрема, Координаційна рада планує винести на розгляд найближчої сесії облради питання зниження вартості тарифів на комунальні послуги для населення.

В.ІНОЗЕМЦЕВ також повідомив, що серед нагальних завдань, які вирішуватиме Координаційна рада – нормальне функціонування аптечної мережі області, розширення матеріальної бази медичних закладів і будівництво тубдиспансеру, ефективне використання об’єктів комунальної власності, професійний підбір кадрів комунальних підприємств, відповідальність влади перед громадськістю тощо.

Координаційна рада планує провести загальну обласну нараду, і згодом провести об’єднання в рамках трьох зазначених політичних сил на рівні кожного району і сільради області.