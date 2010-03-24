Україна й Росія невдовзі почнуть вести жорсткий діалог

Директор міжнародних програм Центру Разумкова Михайло ПАШКОВ прогнозує, що період взаємних розмов про співпрацю між Україною і Росією швидко мине і почнеться період жорсткого діалогу з ключових проблем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

М.ПАШКОВ наголосив, що в останні місяці намітилися позитивні моменти в двосторонніх відносинах: відбулося ряд знакових візитів, змінилася тональність діалогу, відійшли на задній план взаємні демарші і докори.

«Мені здається, що цей період взаємних розмов про братерство, допомогу і співпрацю дуже швидко закінчиться і почнеться період жорсткого і серйозного діалогу з ключових проблем, які нагромадилися в двосторонніх відносинах», - сказав він.

Зокрема, на думку експерта, це питання про договірно-правове оформлення кордонів і базування Чорноморського флоту РФ на території України.

М.ПАШКОВ вважає, що повномасштабна робота Українсько-Російської Міждержавної комісії сприятиме налагодженню конструктивних відносин між двома країнами.

«Те, що існує домовленість в повному масштабі за участю президентів провести засідання комісії в травні, - це, безперечно, позначиться позитивно, бо багато проблем, які обтяжували двосторонні відносини, пов`язані з гуманітарною і політичною сферою, повинні вирішуватися не на рівні нот і заяв лідерів країн, а на рівні механізмів міждержавної комісії», - наголосив експерт.