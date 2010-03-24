Чого українці очікують від нової влади (опитування)

Більше половини українців очікують від нової влади поліпшення в економіці країни найближчим часом.

Про це свідчать результати телефонного опитування на тему: «Економічна ситуація в країні за нового уряду», проведеного Інститутом Горшеніна з 19 по 21 березня 2010 р.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, згідно з результатами дослідження, більше половини українців - 56,6% - найближчим часом очікують в економіці країни поліпшення. Близько чверті респондентів - 25,2% - вважають, що все залишиться на колишньому рівні, а 13,3% - побоюються погіршення в економіці країни. Важко відповісти на це запитання 4,9% опитаних.

Більше третини громадян України - 37,5% - вважає, що новому уряду буде потрібно більш як два років для того, щоб змінити економічну ситуацію в країні на краще. Менше чверті опитаних - 23,1% - вважають, що уряд проведе позитивні зміни в економіці в період до року, а 18,2% - до двох років. Оптимістично налаштовані українці вважають, що новому уряду для поліпшення економічної ситуації в країні досить терміну до шести місяців (7,8%), до трьох місяців (2,4%), до одного місяця (0,3%). Важко було відповісти на це запитання кожному десятому респонденту - 10,7%.

Більшість українців - 63,5% - вважають, що за Віктора ЯНУКОВИЧА Росія надаватиме Україні економічні преференції, наприклад – дешевий газ. З них 38,6% дали відповідь «швидше так» на це запитання, 24,9% - «точно так». Близько чверті респондентів - 26,2% - навпроти, не очікують з приходом нового Президента жодних економічних пільг для України. З них відповідь «швидше ні» дали 16,0% опитаних, «точно ні» - 10,2%. Кожному десятому респонденту - 10,3% - важко відповісти на це запитання.

Більше третини громадян України - 39,3% - вважають, що курс гривні щодо долара не зміниться – залишиться таким самим, як зараз. Вважають, що національна валюта зміцнюватиметься в найближчому майбутньому, а долар – падатиме, 22,8% респондентів, і майже стільки саме - 21,6% – навпаки вважають, що гривня падатиме, а долар – зросте. Важко відповісти на це запитання 16,3% опитаних.

* * * Всього, згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.