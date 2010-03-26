На Прикарпатті побили редактора газети: журналіст - у реанімації

На Прикарпатті невідомі жорстоко побили головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила відповідальний секретар Івано-Франківської обласної організації НСЖУ Вікторія ПЛАХТА. За її словами, побили редактора ввечері, коли той повертався з роботи додому неподалік будинку, де він проживає. У реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні журналіста прооперовано. Медики констатували у потерпілого тяжку черепно-мозкову травму і продовжують боротися за життя журналіста.

За даним фактом порушено кримінальну справу і ведеться розслідування.

Секретаріат обласної організації Національної спілки журналістів України, членом правління якої є В.ДЕМ’ЯНІВ, з цього приводу розповсюдила свою заяву. «У вівторок, 23 березня, ввечері скоєно напад на члена правління обласної організації НСЖУ, головного редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА, – йдеться у заяві обласної організації НСЖУ. - Його жорстоко побили невідомі особи. Внаслідок тяжких травм наш колега потрапив у реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, де його прооперовано».

Секретаріат обласної організації НСЖУ «глибоко стурбований цим прикрим фактом. Закрадається думка: а чи це не замах на свободу слова?».

«Порушено кримінальну справу, тож сподіваємося, що правоохоронні органи ретельно, оперативно й об’єктивно розслідують факт замаху на життя колеги-журналіста», - наголошується у заяві обласної організації НСЖУ.