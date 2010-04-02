Кириленко визнає, що війну за комітети БЮТ може програти через своїх

Фракція БЮТ наступного пленарного тижня (13-16 квітня) наполягатиме на перерозподілі керівництва комітетів Верховної Ради з тим, щоб комітети, які мають контролюючі функції, очолили представники опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, фракція БЮТ підготує проект постанови щодо перерозподілу посад і представництва у комітетах. Також народні депутати від БЮТ, які очолюють комітети парламенту, напишуть заяви про складення повноважень голів комітетів, додав І.КИРИЛЕНКО.

На уточнююче запитання журналістів, чи всі голови комітетів від БЮТ зроблять це, І.КИРИЛЕНКО відповів: «Не складуть – ми програли, складуть – тоді м’яч на тій стороні (йдеться про сторону коаліції – УНІАН)».

Він наголосив, що опозиція повинна мати комітети з контрольними функціями, щоб «хоч трішки контролювати владу». І.КИРИЛЕНКО зазначив, що опозиція також наполягає на тому, щоб першим заступником голови ВР був її представник.

Водночас він наголосив: «Дуже педалювати це питання не будемо». За словами І.КИРИЛЕНКА, головне для опозиції, щоб була досягнута домовленість щодо розподілу головування в комітетах.

На запитання, чи не може скластися ситуація, що представники фракції БЮТ напишуть заяви про відмову від головування у комітетах, а натомість коаліція замінить керівників своїми представниками, І.КИРИЛЕНКО відповів: "Це буде безпредєл". За його словами, таку ситуацію навіть не потрібно коментувати.