БЮТ не підтримує скасування указу про присвоєння Бандері звання Героя

Голова опозиційного Кабінету міністрів України, народний депутат від фракції Блоку Юлії Тимошенко Сергій Соболєв вважає помилковим рішення суду про визнання незаконним указу Президента про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

У коментарі РІА “Новости” він сказав, що це питання взагалі не мало розглядатися в суді.

"Те, що стосується героїв, визначається нацією. Є достатня кількість людей, які вважають Степана Бандеру героєм. Це не справа судів", - сказав Соболєв.

Відповідаючи на запитання агентства, чи буде опозиція оскаржувати рішення суду про скасування указу щодо Бандери, він сказав: "Це може оскаржити тільки та людина, яка ухвалювала це рішення, - Віктор Ющенко".

У сторони відповідача є десять днів на апеляцію.