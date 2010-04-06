Політологу прикро, що БЮТ зустрів вороже "жест доброї волі" Януковича

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ заявляє, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ при призначенні Андрія ПОРТНОВА на посаду заступника глави Адміністрації Президента насамперед керувався його професійними якостями.

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

А.ЄРМОЛАЄВ зазначив, що в сфері судової влади немає і не повинно бути політичних позицій. Він додав, що А.ПОРТНОВА запрошено на нову посаду для проведення координаційної роботи в процесі судової реформи.

На думку експерта, А.ПОРТНОВ є одним з найбільш кваліфікованих молодих юристів у країні і, відповідно, його призначення насамперед пов`язане з професійними якостями.

При цьому політолог зазначив, що це призначення варто розглядати і як «жест доброї волі». За словами А.ЄРМОЛАЄВА, в українській політиці дуже багато «військових дій», і в той же час мало уваги приділяється професійному критерію. «Дуже шкода, що БЮТ прийняв це призначення «в багнети», хоча декларує, що є демократичною політичною силою», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив А.ПОРТНОВА заступником глави Адміністрації Президента України – керівником Головного управління з питань судової реформи і судового устрою.