Мінпраці: рівень боргів із зарплати залишається катастрофічним

Заборгованість із зарплати в березні поточного року скоротилася на 10,2% - до 1,56 млрд. грн. Проте рівень заборгованості залишається катастрофічним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики, про це сьогодні під час засідання міжвідомчої комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат заявив міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА.

«За 2008 рік заборгованість зросла на 520 млн. грн., впродовж 2009 року – ще на 284 млн. грн., і на 1 березня становила 1 млрд. 737 млн. грн.», - сказав міністр.

За його словами, заходи, які застосовувалися в боротьбі із заборгованістю, були спрямовані переважно на її погашення, а не на усунення причин її виникнення. Серед причин зростання заборгованості відзначається невчасне затвердження фінансових планів державних підприємств, неефективне використання бюджетних коштів при закупівлях, неефективна політика кредитування реального сектора економіки та невчасне відшкодування ПДВ підприємствам, заборгованість за яким на підприємствах державної форми власності наблизилася до 73,5 млн. грн.

Повідомляється, що комісія зобов`язала центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації впродовж місяця проаналізувати причини виникнення заборгованості, протягом двох місяців проаналізувати фінансово-господарську діяльність державних підприємств, які мають заборгованість із зарплати й розірвати контракти з тими керівниками, з вини яких виникла така заборгованість.

Комісія також рекомендувала центральним органам виконавчої влади уточнити фінансові плани на 2010 рік, передбачивши в них скорочення витрат на утримання адміністративно-господарського персоналу на 20% й затвердити графіки погашення заборгованості до кінця поточного року.