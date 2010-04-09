Герман каже, що Янукович не збирється переїжджати на Липську

Повідомлення деяких ЗМІ про начебто намір Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА переїхати для проживання у державну резиденцію на Липській є “провокаціями і брудними інсинуаціями”.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявила заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН.

“Резиденція на вул. Липській, 4 у Києві є офіційною державною резиденцією для прийому іноземних гостей. Вона такою була, є і залишиться”, - наголосила вона.

За словами Г.ГЕРМАН, “усі спекуляції навколо того, що начебто Президент має намір переїхати туди на постійне місце проживання чи приватизувати цю резиденцію, є провокацією і брудними інсинуаціями, які мають на меті дискредитувати главу держави”.

Як повідомляла газета “Сегодня” (№77 за 9 квітня) з посиланням на одного із радників Президента України, В.ЯНУКОВИЧ може переїхати жити із “Межигір’я” на вул. Липську, 4.