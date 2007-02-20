Добровольців, щоб стерегти трибуну парламенту вночі, не знайшлося

Депутати фракцій антикризової коаліції й опозиції не будуть залишатися в сесійній залі парламенту вночі з вівторка на середу.

Про це заявив лідер фракції "Наша Україна" В`ячеслав Кириленко в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи будуть депутати фракції залишатися в залі, щоб заблокувати трибуну і не дати опонентам можливості зробити це першими.

"Нехай керівництво Верховної Ради сторожить трибуну", - заявив він.

У той же час Кириленко підкреслив, що це не знімає питання. За його словами, на засіданні парламенту в середу фракція "Наша Україна" наполягатиме на розгляді внесеного президентом невідкладного законопроекту про підвищення мінімального розміру заробітної плати і пенсії.

Крім того, Кириленко підкреслив, що ситуація з тарифами на житлово-комунальні послуги залишається на порядку денному. "Оскільки спосіб визначення тарифів не визначений, люди залишаються непоінформовані".

Член фракції Партії регіонів, голова комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Віктор Тихонов теж повідомив журналістам, що депутати фракції Партії регіонів не мають наміру залишатися в сесійній залі парламенту на ніч до наступного засідання.

У той же час Тихонов підкреслив, що депутати антикризової коаліції "будуть будь-якими шляхами забезпечувати роботу сесії Верховної Ради".

Депутати фракції БЮТ також підтвердили, що не мають наміру залишатися в залі парламенту на ніч до засідання в середу.

"Українська правда"