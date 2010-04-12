Ющенко оскаржив рішення суду про скасування звання Героя Бандері

Колишній Президент України, лідер “Нашої України” Віктор ЮЩЕНКО оскаржив постанову Донецького окружного адміністративного суду про визнання протиправним указу про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

В.ЮЩЕНКО вважає, що відповідне рішення Донецького окружного адмінсуду не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому має бути скасоване.

Як повідомляв УНІАН. 2 квітня Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ від 20 січня 2010 року на той час Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння лідеру ОУН Степану Бандері звання Героя України.