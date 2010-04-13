Експерт: Росія пов'язуватиме питання про ЧФ з ціною на газ

Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНИЛОВ вважає, що Росія пов`язуватиме питання про продовження перебування свого Чорноморського флоту на території України після 2017 року з питанням ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОРНИЛОВ сказав на прес-конференції «Активізація українсько-російського діалогу» в Києві.

За його словами, проблема Чорноморського флоту зараз набуває величезного значення, і обговорюватиметься на зустрічах усіх рівнів.

На думку В.КОРНИЛОВА, вже зараз Росія ставитиме питання перед Україною про перегляд угоди про умови перебування ЧФ РФ на території України в частині дати. «Якщо це питання буде вирішене позитивно для російської сторони, то тут дійсно можна говорити про широкий спектр преференцій, зокрема економічного характеру, для України з боку Російської Федерації, і тут може бути пов`язане з цим питанням питання ціни на газ», - сказав він.

За словами В.КОРНИЛОВА, перебування ЧФ на території України після 2017 року є принциповим питанням. «Якщо Україна залишається на позиції, що 2017 рік - це кінцева дата, або говоритиме про те, що давайте поживемо років 5-6 і подивимося, а там вже сідатимемо за стіл переговорів, то, можливо, і не має сенсу тоді вся ця інвентаризація. Навіщо зараз сідати за стіл переговорів зі складних технічних питань, якщо через кілька років все це взагалі втратить будь-який сенс», - додав він.