У партії Ющенка зрозуміли, що нова влада - не фунт ізюму

Депутатська група «Наша Україна» у Верховній Раді вважає, що нова влада віддаляє Україну від Європи.

Про це йдеться у заяві групи, переданій УНІАН прес-службою партії “Народний Союз Наша Україна”.

У “Нашій Україні” вважають, що перші кроки нового уряду і керівництва держави дають підстави говорити, що влада не лише не вирішує нагальних проблем України, а й навпаки погіршує її становище.

“За заявами про наміри нормалізувати економіку приховується прагнення отримати доступ до надр, приватизації підприємств, бюджету та інших матеріальних ресурсів. За гучними словами про наведення порядку у державі насправді ховається прагнення до встановлення абсолютної влади, позбавленої будь-якого контролю з боку громадянського суспільства”, – йдеться у заяві групи “Наша Україна”.

“За невеликий проміжок часу «новою командою» вже було зроблено кілька кроків у цьому напрямку: відбувається згортання демократичних процесів, повернення до практики політичної корупції, підлаштовування Конституції і законів України до потреб конкретної політичної сили і поточної кон’юнктури та інші кричущі факти нехтування основоположними європейськими цінностями. Яскравими прикладами цьому слугує формування так званої коаліції депутатських фракцій у неконституційний спосіб та спроби чергового непродуманого «пересмикування» Конституції в інтересах певних політичних сил. Нова влада стала на шлях до національного забуття, звуження сфери застосування мови титульної нації, повернення до практики насильної русифікації, відтворення і поширення тоталітарних міфів про національних героїв України”, – зазначають у “Нашій Україні”.

Також у партії заявляють, що призначення на посаду міністра освіти “українофоба Д.ТАБАЧНИКА стало відвертим плювком в обличчя української нації”. “Його першими кроками на посаді стало згортання освітньої реформи, яка була спроможна звільнити українську освіту від корупції і вивести її на європейський рівень”, – наголошують у “Нашій Україні”.

“Після спроб відібрати звання Героя України у Степана Бандери і встановлення пам’ятника Сталіну наступним логічним кроком цієї кліки може стати вшанування на державному рівні цього ката українського народу та його приспішників, визнаних українським судом винними у масових репресіях та геноциді”, – йдеться у заяві.

Також “Наша Україна” звертає увагу на посилення наступу на свободу слова, “який полягає у поверненні практики брутального ставлення до журналістів, встановленні цензури, спробах поставити під контроль незалежні ЗМІ та заткнути рота вільній пресі. Зокрема, Київська незалежна медіа-профспілка звертає увагу на «спробу СБУ поставити під свій контроль телеканал ТВі», на «затримання групи журналістів під час прес-конференції в «Українському домі», а також на "хамство міського чиновника по відношенню до журналіста телеканалу СТБ».

“Як наслідок, з кожним днем перебування при владі в Україні політиків, які здійснюють неукраїнську політику, ми опиняємось все далі і далі від Європи. У зв’язку з цим, депутатська група «Наша Україна» у Верховній Раді Україні протестує проти спроб московських ставлеників перетворити Україну на російську колонію. Ми закликаємо усіх свідомих українців засудити політику чинного уряду, який танцює під московську дудку та об’єднатися навколо ідей демократії, європейських цінностей та захисту національних інтересів”, – заявляють у “Нашій Україні”.