Російський експерт: незабаром в Україні буде, як і в Росії

Проблем з ратифікацією угоди щодо продовження базування Чорноморського флоту Росії на території України у Верховній Раді не буде.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив член Центральної ради «Справедливої Росії», президент Центру національної геополітики Олексій МИТРОФАНОВ.

«Незабаром в Україні буде, як і в Росії, – буде більшість з більш як 300 депутатів. Багато хто втече від лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, і буде як у нас (у Росії), коли «Єдина Росія» ухвалює будь-яке рішення», - сказав О.МИТРОФАНОВ.

«Угоду треба ратифікувати, щоб це не виглядало операцією двох президентів. Щодо російського парламенту питань взагалі немає, а щодо української Ради можна теж вже не ставити питань, у вас вже швидко буде більшість з 300 депутатів», - додав він.

О.МИТРОФАНОВ вважає, що, можливо, це питання буде винесене на розгляд Конституційного Суду, але і там це питання «узаконять».

За його словами, продовження базування Чорноморського флоту з погляду безпеки для Росії не має особливого значення, проте його базування в Криму є дуже «чутливим для російського серця питанням».

«Відхід з Севастополя – це велика неприємність для діючого режиму, для будь-якого уряду. З цим містом пов`язана велика історія РФ. У військовому плані – це дрантя. Для країни, яка має до тисячі ядерних пускових установок з військової точки зору це не має значення», - сказав він.

За його словами, 80% росіян вважають, що Крим має бути російським, і Дмитро МЕДВЕДЄВ розв’язав дуже чутливе питання для Росії.

Водночас, О.МИТРОФАНОВ упевнений, що, пролонгувавши базування ЧФ РФ, Україна зняла напругу і невизначеність з цього питання. Окрім цього, підписана угода відкриває можливість для українсько-російської співпраці в інших сферах, додав він.

Як повідомляв УНІАН, новою угодою між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України передбачене базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. Угоду підписали 21 квітня в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Зокрема, як йдеться у документі, термін перебування ЧФ Росії в Україні продовжено на 25 років, починаючи з 2017 року. Якщо ця угода набере чинності після її ратифікації Верховною Радою України і Державною думою Росії, Чорноморський флот Росії базуватиметься в Україні до 2042 року.

Також документом передбачене продовження його дії ще на п`ять років після 2042 року, якщо сторони не домовляться про інше.