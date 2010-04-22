Кріль: Янукович накрив росіянам щедрий стіл із десертом і компотом

Голова партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ заявляє, що влада повинна оприлюднити весь перелік поступок Росії за зниження ціни на газ.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

За словами І.КРІЛЯ, події останніх днів показали, що стодоларова знижка від «Газпрому» буде оплачена Україною не лише Чорноморським флотом. На думку І.КРІЛЯ, вже найближчим часом може виявитися, що ЧФ – далеко не головна і не остання поступка України північному сусідові.

Політик наголосив, що «ще не встигли засохнути чорнила на кабальних газових угодах, як стало відомо про широкі жести в бік Росії». «Одночасно з підписанням контрактів українська влада повернула два російських телеканали у свій інформпростір. Мова йде саме про канали, які зажили сумної відомості системним спотвореним висвітленням ситуації в Україні. Крім того, розмови про можливу «здачу» авіаційної галузі знайшли своє підтвердження в оприлюднених ЗМІ проектах двосторонніх договорів» - наголосив І.КРІЛЬ.

На думку голови «Єдиного Центру», найгіршим є те, що для задоволення апетитів Кремля Україна може на безальтернативних умовах розпрощатися з такими стратегічними підприємствами, як «Луганськтепловоз», Одеським припортовий, «Укртелеком». «Першою ластівкою є звернення урядовців про скасування указу попереднього глави держави про заборону приватизації стратегічних об‘єктів. Ймовірно, наступним кроком стане виписування умов приватизації цих об‘єктів під російського інвестора» - наголосив І.КРІЛЬ.

За словами політика, порівняно з такими стратегічними втратами, як пролонгація базування ЧФ, такий «дріб‘язок», як встановлення пам‘ятників Сталіну і “радянізація” Української держави, мають вигляд дитячих пустощів. «Фактично українська влада накрила росіянам щедрий стіл, на якому є все: і перші страви, і другі, і навіть десерт з компотом» - заявив І.КРІЛЬ.