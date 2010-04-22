Путін: в харківських угодах головне не газ і навіть не флот

Підписані в Харкові угоди забезпечили якісний прорив у двосторонніх відносинах між РФ і Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на засіданні російського уряду.

«Підкреслю, що йдеться про якісний прорив у двосторонніх відносинах між Росією та Україною. Й головне тут не гроші, заощаджені в Україні або втрачені Росією, головне - це не газ і навіть не флот, як би це все важливо не було для нашої країни й України. Головне - це відносини між двома народами, відносини довіри один до одного, розуміння спільності інтересів та історичних цілей, відчуття ліктя», - сказав В.ПУТІН.

«Все це складатиме базу нашої майбутньої взаємодії з Українською державою», - впевнений російський прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.