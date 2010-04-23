В ЄЦ радять Януковичу не займатися чудо-водоростями

Заступник голови “Єдиного центру”, народний депутат від НУ-НС Віктор ТОПОЛОВ переконаний, що отримання дешевого російського газу не вирішує проблему енергозалежності України.

Як повідомили УНІАН в пре-службі “Єдиного центру”, про це він заявив, коментуючи домовленості між Росією та Україною щодо зменшення ціни на газ.

За словами В.ТОПОЛОВА, дешевша ціна газу сьогодні не вирішує проблем України в майбутньому. На його переконання, український владі варто було б займатися, насамперед, не бартером, а зосередитися на тому, як зменшити енергозалежність країни.

Він зауважив, що показник енергоємності ВВП України становить 0,5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США. При цьому У Японії цей показник дорівнює 0,11, у Великій Британії - 0,14, Німеччині та Франції - 0,18, а в Росії - 0,47 кілограма.

«Про яку енергоефективність можна говорити, якщо витрати енергоресурсів на виробництво сталі, аміаку, цементу, скла в Україні у 1,5-2,5 рази перевищують показники країн ЄС. Середнє значення ККД вітчизняних ТЕС становить 30%, а розрахунковий ресурс роботи відпрацювали 92% енергоблоків», - зазначив В.ТОПОЛОВ.

На думку народного депутата, для вирішення питання енергетичної залежності владі не потрібно розводити чудо-водорості або шукати джерело нескінченої енергії. В.ТОПОЛОВ зауважив, що є три основні кроки, які можуть допомогти Україні зменшити енергетичну залежність. Перший, за його словами, - це зменшення використання традиційних енергоресурсів та заміна їх альтернативними видами палива. Він наголосив, що питання запровадження енергоменеджменту та енергоаудиту вже давно стало частиною проектів з оптимізації споживання енергоресурсів країн ЄС, Японії, США, і без цих ключових понять будувати сучасну промисловість неможливо.

Другий крок, додав народний депутат, - це збільшення видобутку власних корисних копалин. За словами В.ТОПОЛОВА, в Україні нерозвідані вуглеводневі ресурси складають близько 25 млрд. тонн умовного палива, і це серйозний аргумент для нарощування власного видобутку енергоресурсів.

Третій напрямок, який потребує вирішення, на переконання народного депутата, - це диверсифікація джерел постачання. “Україна напрацювала велику базу проектів постачання енергоносіїв з інших країн. Реалізації хоча б одного з них створює більш сприятливі умови для перемовин», - впевнений В.ТОПОЛОВ.

На переконання народного депутата, якщо влада не винесе уроків із газових переговорів 2009-2010 років, дуже швидко в її руках не залишиться жодних козирів для переговорів з постачальниками енергоносіїв. «В умовах ринкової економіки ніхто нічого просто так не дарує. І результати харківських домовленостей є тому підтвердженням. Проблема в тому, що в Україні не так багато об‘єктів, які могли б задовольнити апетити газопостачальників», - вважає В.ТОПОЛОВ.