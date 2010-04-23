Томенко: у ВР завтра будуть збори щодо "пакту Медведєва-Януковича"

Якщо 24 квітня не вдасться провести позачергове засідання Верховної Ради, то замість цього відбудуться депутатські збори з розгляду питання щодо угод, підписаних між Президентами України та Росії в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО сьогодні в ефірі “5 каналу” .

"За будь-яких умов народні депутати, що підписали звернення до голови Верховної Ради і представляють сьогодні опозицію, будуть завтра у Верховній Раді, і в залежності від ситуації, чи вдасться нам в організаційний спосіб вирішити питання про проведення позачергової сесії, якщо не вдасться - будуть збори народних депутатів", - сказав він.

Крім того, за словами віце-спікера, буде дуже багато депутатів місцевих рад, які теж мають намір взяти участь в цих зборах та висловити свою точку зору з приводу "харківських угод".

При цьому М.ТОМЕНКО запевнив, що опозиційні фракції мають намір діяти виключно в межах закону. "Але якщо є норма закону і є звернення 150 депутатів, засідання має бути оголошене, і в цьому наша головна претензія", - сказав він. При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що "була дана установка не проводити відповідне позачергове засідання".

М.ТОМЕНКО наголосив, що фракції опозиції та її прихильники мають намір завтра довести нинішній владі, що власну країну і територію навіть за газ здавати не можна. "Ми збираємося цивілізовано, спокійно, аргументовано пройтися по документу і, можливо, підписанти зрозуміють, що ціна власної держави є неспівмірна ціні і економічній вигоді на якийсь конкретний термін", - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН сьогодні відмовив опозиції у проведенні 24 квітня позачергового засідання ВР. Він повідомив, що матеріали з ініціативою 150 народних депутатів України щодо скликання у суботу, 24 квітня, позачергового пленарного засідання ВР з розглядом на ньому питання про угоду щодо продовження перебування в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації він отримав сьогодні о 13.30. «Забезпечити організацію, підготовку і проведення завтра позачергового пленарного засідання парламенту відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України не є можливим”, - сказав спікер.

Сьогодні ж лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що депутати від БЮТ та НУ-НС завтра в будь-якому випадку прийдуть до ВР.