У БЮТ розуміють, що коаліціанти без бою не здадуться

Опозиція зробить усе для того, щоб договір про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ на території України не був ратифікований у Верховній Раді у вівторок, 27 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на мітингу опозиції заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

Він зазначив, що у вівторок буде зроблено усе для того, «щоб не було шоу, коли, стоячи під оплески, дві Верховні Раді (йдеться про парламент України і Державну думу РФ – УНІАН) продавали територію України».

Водночас М.ТОМЕНКО наголосив, що якщо все ж цей договір буде ратифіковано в інший день, то «ми зробимо усе для того, щоб його денонсувати».

М.ТОМЕНКО заявив, що сьогодні керівництво парламенту та апарат ВР не дали можливості провести пленарне засідання, і тому народні депутати від опозиції і депутати місцевих рад зібралися на вулиці біля парламенту.

За його словами, тут зібралися ті, хто вважає, що «обмінювати територію і незалежність на газ є зрадою і ганьбою».

М.ТОМЕНКО закликав громадян України у вівторок, 27 квітня, прийти під стіни парламенту й підтримати опозицію. Він зазначив: «У вівторок ті люди, які ремонтують дачі на городах і чекають добра від ЯНУКОВИЧА, будуть тут, якщо вони мають совість, гідність і переживають за Україну». Він наголосив, що «розпочинається боротьба, і вона не легка і не швидка». «Думаю, що у вас немає ілюзії, що вони здадуться без бою і піднімуть руки», - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, громадяни України мають зробити все для того, щоб підтримати опозицію.