Чорновіл: неповага до української мови створює проблеми Партії регіонів
Це печерний шовінізм, елементарне тупе хамство
Депутат фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл різко розкритикував вислови секретаря Донецької міськради Миколи Левченка щодо української мови, повідомляє “Газета по-українськи”. (Йдеться про заяву, що українська мова є лише мовою фольклору і анекдотів, непридатною для науки й інших сфер сучасного життя, і що в майбутньому в Україні буде одна державна мова – російська).
- Вважаю, що це печерний шовінізм, це елементарне тупе хамство. У декількох областях, де перемогла наша політична сила, десь виявилася певна не критичність у певних призначеннях. Секретар ради виявився людиною, яка ганьбить нашу політичну силу, - сказав Чорновіл.
Він підкреслив, що має намір наполягати на тому, щоб "партійне рішення було для цієї людини однозначне".
- Якщо людина хоче створити проблеми для своєї партії, нехай це робить поза партією, - сказав Чорновіл.
Як повідомляв УНІАН, раніше депутат фракції Партії регіонів Ганна Герман назвала провокаційною заяву секретаря міськради. “Захищати російську мову треба, але той, хто при цьому принижує українську, є провокатором і завдає величезної шкоди власній державі і народові”, - додала Г.ГЕРМАН. За її словами, М.ЛЕВЧЕНКО, назвавши українську мову “мовою фольклору”, не лише перекреслив глибинні пласти української культури, визнані усім світом. “Він образив пів-України і завдав великої шкоди власне російській мові, давши підстави говорити про якусь противагу, яка існує між українською та російською мовою в Україні”... ”Заява ЛЕВЧЕНКА так само зашкодила російській мові в Україні, як зашкодили українській мові необдумані висловлювання помаранчевих радикалів”, - переконана Г.ГЕРМАН.
На думку народного депутата, “Донецьк як місто університетів і шахт, як місто, де проживає багато інтелектуалів, добрих, сердечних і щирих людей, Донецьк, де жив Василь Стус, Донецьк, що дав Україні Віктора ЯНУКОВИЧА, зуміє належно оцінити зарозумілу і немудру заяву малоосвіченого чиновника”.