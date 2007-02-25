Чорновіл: неповага до української мови створює проблеми Партії регіонів

Депутат фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл різко розкритикував вислови секретаря Донецької міськради Миколи Левченка щодо української мови, повідомляє “Газета по-українськи”. (Йдеться про заяву, що українська мова є лише мовою фольклору і анекдотів, непридатною для науки й інших сфер сучасного життя, і що в майбутньому в Україні буде одна державна мова – російська).

- Вважаю, що це печерний шовінізм, це елементарне тупе хамство. У декількох областях, де перемогла наша політична сила, десь виявилася певна не критичність у певних призначеннях. Секретар ради виявився людиною, яка ганьбить нашу політичну силу, - сказав Чорновіл.

Він підкреслив, що має намір наполягати на тому, щоб "партійне рішення було для цієї людини однозначне".

- Якщо людина хоче створити проблеми для своєї партії, нехай це робить поза партією, - сказав Чорновіл.

Як повідомляв УНІАН, раніше депутат фракції Партії регіонів Ганна Герман назвала провокаційною заяву секретаря міськради. “Захищати російську мову треба, але той, хто при цьому принижує українську, є провокатором і завдає величезної шкоди власній державі і народові”, - додала Г.ГЕРМАН. За її словами, М.ЛЕВЧЕНКО, назвавши українську мову “мовою фольклору”, не лише перекреслив глибинні пласти української культури, визнані усім світом. “Він образив пів-України і завдав великої шкоди власне російській мові, давши підстави говорити про якусь противагу, яка існує між українською та російською мовою в Україні”... ”Заява ЛЕВЧЕНКА так само зашкодила російській мові в Україні, як зашкодили українській мові необдумані висловлювання помаранчевих радикалів”, - переконана Г.ГЕРМАН.

На думку народного депутата, “Донецьк як місто університетів і шахт, як місто, де проживає багато інтелектуалів, добрих, сердечних і щирих людей, Донецьк, де жив Василь Стус, Донецьк, що дав Україні Віктора ЯНУКОВИЧА, зуміє належно оцінити зарозумілу і немудру заяву малоосвіченого чиновника”.