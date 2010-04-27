Путін лякає Берлусконі політичною ситуацією в Україні

Політична ситуація в Україні не дозволяє зволікати з реалізацією великих інфраструктурних проектів у сфері енергетики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ в Мілані.

«Так, ви знаєте, ми підписали зараз договори з Україною й гарантували на 10 років постачання наших вуглеводнів через територію України. Бо зберігся не тільки контракт на постачання для споживачів в Україні, а й, що найголовніше для європейців - ми зберегли транзитний контракт на 10 років про постачання нашого газу до Європи через територію України», - сказав В.ПУТІН.

«Але ви самі бачите, що відбувається в Україні в зв`язку з цим - відбувається така внутрішньополітична метушня навколо цих домовленостей. Деякі представники опозиції вже заявили, що якщо вони прийдуть до влади, вони зруйнують миттєво ці домовленості, тому нам зволікати з великими інфраструктурними проектами, що підвищують енергобезпеку в Європі, не слід», - наголосив він.

Російський прем`єр відзначив, що основним ринком для газу, який постачатиметься «Південним потоком», є Північна Італія.

Він нагадав, що РФ і Італія домовилися про те, що французькі партнери увійдуть до цього проекту. «Електрисіті де Франс» погодилася і виявила бажання одержати 20%. У червні цього року в Петербурзі буде підписано відповідні угоди. Звичайно, це підвищуватиме енергетичну стабільність і безпеку в Європі», - впевнений він.

В.ПУТІН запевнив, що жодних затримок щодо «Південного потоку» поки що немає.

Він нагадав, що Австрія приєдналася до реалізації «Південного потоку». «По суті, ми цим актом завершили формування правової бази «Південного потоку». Тепер справа лише за тим, аби почати практичну роботу і завершити її в другій половині 2015 року», - сказав він.

У свою чергу, С.БЕРЛУСКОНІ наголосив, що «Південний потік» також дуже важливий, тому що гарантує Італії надходження російського газу, якщо будуть якісь збої, на кшталт тих, які, «були якийсь час тому зважаючи на ряд утруднень з Україною - країною, де немає достатньої політичної стабільності».

«Так от, цей «Південний потік» буде гарантією, що такі країни, як Болгарія, Румунія й Італія, не залишаться без газу», - впевнений С.БЕРЛУСКОНІ.