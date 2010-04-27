Народний рух підтримує утворення Комітету захисту України

Народний Рух України підтримує ініціативу щодо утворення Комітету захисту України і закликає демократичні сили до утворення таких комітетів в усіх областях, районах і містах нашої держави.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Народного Руху України.

«27 квітня 2010 року увійде чорною датою в історію як українського парламентаризму, так і України загалом. Цього дня у Верховній Раді України була ратифікована антиконституційна Угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до якої продовжено на 25 років термін перебування ЧФ РФ на території України», - наголошується в документі.

В НРУ розцінюють як ганебний для українського парламенту той факт, що «серед депутатського корпусу знайшлося 236 зрадників України та її національних інтересів».

Автори заяви наголошують, що “з правового боку справи, голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН відкрив засідання 27 квітня з порушенням Конституції України, адже у парламенті зареєструвалося лише 211 народних депутатів України”. “Таким чином, парламент був неправочинним приймати рішення, а засідання не могло бути відкритим. Саме таке положення випливає із рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 р.”, - підкреслюється в документі.

“З політичної точки зору, за незрозуміле і ефемерне зниження ціни на газ на 100 доларів для підприємств, власники яких є спонсорами ЯНУКОВИЧА, Україна отримала додаткові 25 років загрози національній безпеці, які несе Чорноморський флот Російської Федерації. На черзі здача авіаційної промисловості, ядерної енергетики і газотранспортної системи. Ось ціна, яку сповна сплачує ЯНУКОВИЧ за підтримку на виборах Президента України з боку Кремля”, - підкреслюють в НРУ.

При цьому зазначають, що “підписання даної Угоди та її ратифікацію можна кваліфікувати, як вчинення державної зради”. “Той наступ, який відбувається сьогодні на Україну, можна порівняти хіба що з двадцятими роками минулого століття, коли роздробленість і взаємопоборювання у владній еліті України призвело до втрати нашою державою незалежності й Україна опинилася у 70-літньому ярмі”, - нагадують автори заяви.

В НРУ вважають “єдиним засобом зберегти Україну, її інтереси і незалежність – забути всі минулі образи серед представників демократичних сил”. “Ми зобов’язані бути разом і стати на захист України”, - наголошується в заяві.