Почалася он-лайн-конференція Тимошенко

Розпочалася он-лайн-конференція лідера об`єднаної демократичної опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Прес-конференція відбувається на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

За інформацією прес-служби БЮТ, станом на вечір 28 квітня інтернет-користувачі поставили лідеру опозиції майже тисячу запитань, які стосуються поточної соціально-економічної та політичної ситуації в Україні. Зокрема, відвідувачів сайту цікавлять питання, пов’язані з ратифікацією Верховною Радою угоди між Україною і Росією про подовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ в Криму.