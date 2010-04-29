Ющенко збирається формувати рух опору

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір ініціювати скликання форуму українських демократичних сил для вироблення плану дій непокори нинішній владі.

Про це він сказав сьогодні в ефірі радіо «Свобода».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що під час цього форуму треба сформувати «концепцію акту непокори, плану дій по захисту конституційних і законних положень святих речей». Він пояснив, що має на увазі, серед іншого, питання перебування російського Чорноморського флоту на території України, захисту української мови, визнання Голодомору тощо.

Екс-Президент підкреслив, що цей форум повинен дати опозиції план чітких дій на найближчі три місяці.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що головне на сьогодні – це розуміння суспільством всієї небезпеки дій влади і формування руху опору.