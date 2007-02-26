Секретарі міських рад розкажуть в УНІАН, ”Що замовчує Юлія Тимошенко”

1 березня об 11-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція міських рад сходу України на тему: “Тарифи ЖКХ - погляд з регіонів. Що замовчує Юлія Тимошенко” .Буде представлений погляд регіонів на проблему формування тарифів; дана відповідь на питання, у скільки разів реально виросли тарифи; буде озвучена інформація про дійсні причини зміни тарифів, а також про ініціаторів даного процесу. Учасники готові дати оцінку останнім діям Ю.Тимошенко направленим на дестабілізацію обстановки в регіонах і країні. Учасники: Микола Левченко -секретар Донецької міської ради, Геннадій Кернер - секретар Харківської міської ради, Надія Чернова - секретар Луганської міської ради, Олександр Тимошенко - секретар Дніпропетровської міської ради, Юрій Каптюх - секретар Запорізької міської ради, Петро Полтавський - перший заступник міського голови Сімферополя (вул .Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.