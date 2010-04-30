Азаров обіцяє розглянути «експромт» Путіна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив про готовність вивчити пропозиції свого російського колеги Володимира ПУТІНА про об`єднання «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив прес-секретар прем`єра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, М.АЗАРОВ підтвердив, що це питання не обговорювалося під час засідання комітету з економічного співробітництва і було фактично експромтом.

«Ну що ж, ми експромти розглядатимемо і вивчатимемо конкретні пропозиції», - процитував В.ЛУК’ЯНЕНКО прем`єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН запропонував об`єднати російський «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

«Я зробив ще одну пропозицію, над якою потрібно подумати. Пропоную об`єднати «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», - заявив В.ПУТІН після завершення засідання міжурядового комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Сочі.

Практично для всіх присутніх в залі ця заява стала несподіванкою.

Ряд членів міжурядового комітету повідомили УНІАН, що тема об`єднання НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» не обговорювалася на засіданні комітету і навіть не порушувалася.

Голова «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що це питання вимагає додаткового обговорення. «У нас ще будуть консультації», - сказав О.МІЛЛЕР.