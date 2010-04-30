Комітет національного порятунку України створено на Рівненщині

На Рівненщині створено обласний Комітет національного порятунку (КНП) України, до координаційної ради якого увійшли понад 30 політичних і громадських організацій краю.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціатори цієї громадсько-політичної структури на прес-конференції заявили, що їхня головна мета – координація зусиль «партійних, громадських організацій, усіх громадян для захисту державності України, прав і свобод її громадян».

В оприлюдненій заяві новоствореного обласного Комітету йдеться, що над Україною нависла загроза втрати державності через зраду національних інтересів нинішньою владою, зокрема, підписання Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ угод із Президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим, «невизнання ЯНУКОВИЧЕМ Голодомору 1932-1933 рр. як геноциду країнського народу, здачу національних інтересів у сфері газопостачання, атомної енергетики, авіаційної промисловості та суднобудування, а також через тотальну узурпацію усіх гілок влади представниками однієї політичної сили».

До координаційно ради КНП увійшли керівники обласних організацій партії «Батьківщина», Української народної партії, партії «Собор», Християнсько-Демократичного союзу, Конгресу українських націоналістів, ВО «Свобода», Народного Руху України та ін.

Широким тут є і представництво громадських організацій, серед яких – місцеві осередки Конгресу української інтелігенції, Спілки офіцерів України, Спілки інвалідів війни та Збройних Сил України, Спілки «Жінки за майбутнє України» та інших.

До координаційної ради не увійшли представники обласних організацій «Нашої України» та «Єдиного центру», однак на прес-конференції зазначалося, що заява про створення Комітету відкрита для підписання представниками усіх політичних і громадських організацій.

Як зазначили народний депутат України Юрій ПРОКОПЧУК (фракція БЮТ), заступник голови облорганізації УНП Олег КОВАЛЬЧУК і координатор обласної організації Комітету Роман КОВАЛЬ, найпершими кроками новоствореної структури стане збір підписів громадян за денонсацію угоди про продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту у Криму, засудження невизнання Президентом України Голодомору геноцидом українського народу, проведення сесії обласної ради з метою прийняття відповідних звернень.