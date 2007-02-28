Конституційний суд України відмовився слухати доповідь російською мовою

Конституційний суд України відмовився заслухати виступ представника Верховної ради, народного депутата Сергія Матвієнкова на російській мові. Пояснюючи свою позицію, чому він виступає російською, С.Матвієнков зокрема зазначив, що в його виступі є багато технічних термінів, які для нього краще вживати російською. Однак судді заявили, що судочинство згідно з законодавством має вестися державною мовою, або будь-якою іншою через перекладача.

З огляду на те, що перекладач не був заявлений жодною із сторін, суд зобов"язав доповідача перекласти свій виступ державною мовою. Після обіду суд буде готовий заслухати виступ С.Матвієнкова державною мовою.

Нагадаємо, сьогодні КС розпочав розгляд справи за конституційним поданням 47 депутатів Верховної Ради з приводу відповідності конституційності закону України "Про особливості приватизації пакета акцій, що належить державі в статутному фонді відкритого акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча". Позивачі в своєму поданні просять КС визнати неконституційний даний закон в цілому, оскільки, на їх думку, цей закон обмежує конституційні права громадян України на рівні права з приватизації державного майна

РБК-Україна