Яценюку дорікають, що йде війна, а він, «фронтовик», боїться окопів

Партії, які були присутні у понеділок на установчих зборах Народного комітету захисту України і представники яких висловили прихильність щодо створення комітету та поділяють його принципи, повинні максимально прискорити своє остаточне рішення щодо членства в організації.

Про це заявив речник НКЗУ Володимир ЦИБУЛЬКО у коментарі, переданому агентству УНІАН.

Він пояснив, що його звернення адресоване «Нашій Україні» (Віктор ЮЩЕНКО та Віра УЛЬЯНЧЕНКО), Українській народній партії (Юрій КОСТЕНКО), УРП «Собор» (Анатолій МАТВІЄНКО), “Українській платформі” (Павло ЖЕБРІВСЬКИЙ) «Єдиному Центру» (Ігор КРІЛЬ).

Як заявив В.ЦИБУЛЬКО, у комітеті розраховують на те, що вже сьогодні-завтра «ці шановні політичні сили скажуть своє остаточне «так» процесу координації політичних опозиційних сил».

В.ЦИБУЛЬКО висловив здивування сьогоднішньою «доволі різкою» заявою Арсенія ЯЦЕНЮКА щодо комітету. «Арсеній Петрович проігнорував два наших запрошення, не прийшов, не послухав, не поспілкувався, але зробив хибний висновок. Справжній фронтовик не повинен боятися окопів. Коли нищать Україну, то з владою слід боротися, а не викликати її на інтелектуальне змагання в режимі телеглянцевого «Что? Где? Когда?» Можливо, у «Фронті змін» ще не відчули, що вже війна, але в Комітеті захисту України все ще розраховують на участь ЯЦЕНЮКА», - сказав він.

«Влада, - резюмував В.ЦИБУЛЬКО, - розгорнула потужну антиукраїнську діяльність, і події розвиваються настільки стрімко, що не залишають патріотичним політичним силам часу на з’ясування стосунків та висловлення претензій один одному. Настав час, коли потрібно остаточно визначитися, хто є хто і де він перебуває. Україна потребує швидких рішень та дій».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 травня, лідер партії «Фронт змін» А.ЯЦЕНЮК заявив, що сьогодні опозиція не має права себе дискредитувати. «Треба розрізняти комітет захисту України і комітет захисту окремих політиків. Комітет захисту не можна перетворювати на бутафорію», - сказав він. За його словами, координація опозиції повинна відбуватися навколо цілі, «але не навколо цілі повернення одного політика до влади».