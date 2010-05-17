Круглий стіл «Покоління U і система вищої освіти України»

У четвер, 20 травня, о 13.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Покоління U і система вищої освіти України». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна. Питання до обговорення: 1. Покоління U – молодь, народжена за часів незалежності - як воно змінить країну? 2. Запити молодих українців щодо вищої освіти і можливості вітчизняних вузів. 3. Місце системи вітчизняної вищої освіти в світовому контексті. Світові стандарти якості освітніх послуг. Учасники круглого столу: Сергій КВІТ, президент Національного університету «Києво-Могилянська Академія»; Валерій ВАКАРЮК, віце-президент Фонду Пінчука з питань освіти і прав людини; Володимир ЦИБУЛЬКО, письменник; Сергій ВЄТРОВ, президент Донецького Інституту соціальної освіти, директор Відкритої педагогічної школи; Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна; Студенти, науковці. Контакт: Олена Дяченко (044) 230-49-63, 8 (050) 363-02-16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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