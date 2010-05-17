Круглий стіл «Покоління U і система вищої освіти України»
У четвер, 20 травня, о 13.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Покоління U і система вищої освіти України».Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна.
Питання до обговорення:
1. Покоління U – молодь, народжена за часів незалежності - як воно змінить країну?
2. Запити молодих українців щодо вищої освіти і можливості вітчизняних вузів.
3. Місце системи вітчизняної вищої освіти в світовому контексті. Світові стандарти якості освітніх послуг.
Учасники круглого столу:
Сергій КВІТ, президент Національного університету «Києво-Могилянська Академія»;
Валерій ВАКАРЮК, віце-президент Фонду Пінчука з питань освіти і прав людини;
Володимир ЦИБУЛЬКО, письменник;
Сергій ВЄТРОВ, президент Донецького Інституту соціальної освіти, директор Відкритої педагогічної школи;
Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна;
Студенти, науковці.
Контакт: Олена Дяченко (044) 230-49-63, 8 (050) 363-02-16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.