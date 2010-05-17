Круглий стіл «Покоління U і система вищої освіти України»

13:56, 17 травня 2010
Політика
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У четвер, 20 травня, о 13.00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Покоління U і система вищої освіти України».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна.

Питання до обговорення:

1. Покоління U – молодь, народжена за часів незалежності - як воно змінить країну?

2. Запити молодих українців щодо вищої освіти і можливості вітчизняних вузів.

3. Місце системи вітчизняної вищої освіти в світовому контексті. Світові стандарти якості освітніх послуг.

Учасники круглого столу:

Сергій КВІТ, президент Національного університету «Києво-Могилянська Академія»;

Валерій ВАКАРЮК, віце-президент Фонду Пінчука з питань освіти і прав людини;

Володимир ЦИБУЛЬКО, письменник;

Сергій ВЄТРОВ, президент Донецького Інституту соціальної освіти, директор Відкритої педагогічної школи;

Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна;

Студенти, науковці.

Контакт: Олена Дяченко (044) 230-49-63, 8 (050) 363-02-16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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