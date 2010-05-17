У НУ-НС вирішили, що уряд Азарова приречений на непопулярність

Уряд Миколи АЗАРОВА приречений на непопулярність. Про це заявив народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Кирило КУЛИКОВ на зустрічі із студентами та викладачами Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) під час засідання Дискусійного клубу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МАУП, на думку депутата, уряд, вдаючись до реформ, вимушений буде у зв’язку з цим робити непопулярні кроки, які призведуть до позбавлення його підтримки серед більшості українського населення. Якщо ж уряд утримається від реформ, на Україну чекає погіршення економічної ситуації, яке потягне за собою падіння довіри до нинішнього складу Кабміну. «Цей уряд – уряд камікадзе у будь-якому випадку» , - вважає К.КУЛИКОВ.

В той же час він висловив сумнів у спроможності опозиції на даний момент акумулювати велику кількість прихильників на опозиційні акції, а також виключив можливість будь-яких революційних подій у зв’язку з цими акціями. «Люди не йдуть на мітинги опозиції. Навесні неможливо робити будь-які революції. Революції у нас проходять лише восени», - вважає народний депутат.

К.КУЛИКОВ впевнений, що восени все залежатиме від економіки: якщо спостерігатимуться ознаки покращення економічного стану, очікувати будь-яких радикальних дій не варто.

Коментуючи кримінальну справу проти Юлії ТИМОШЕНКО, К.КУЛИКОВ припустив, що вона тільки зіграє на руку опозиційному політику. «Вони зроблять із неї опозиційну ікону, українського Нельсона Манделу», - вважає політик.

* * *МАУП є найбільшим недержавним ВНЗ у країні. В академії вчиться близько 45 тис. студентів. Дискусійний клуб МАУП почав свою роботу в 2008 році. Формат клубу допускає запрошення провідних політиків, чиновників, громадських діячів і бізнесменів, які, крім столичної студентської аудиторії, мають можливість поспілкуватися в інтерактивному режимі відеоконференції з учнями філій Академії у всіх регіонах України.