У Нашій Україні теж хочуть писати майбутні угоди з Росією

"Наша Україна" наполягає на включенні представників парламентської опозиції до складу робочих груп з підготовки угод з Росією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Нашої України", оцінюючи результати візиту до України Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА.

"З метою недопущення подальшої здачі національних інтересів "Наша Україна" вимагає забезпечення прозорості і гласності прийняття стратегічно важливих для нашої країн рішень. Ми вимагаємо негайного включення представників опозиції з профільних парламентських комітетів до складу робочих груп, які готують угоди і домовленості з Росією. Відмова опозиції у цьому законному праві лише підтвердить найгірші припущення щодо намірів нинішнього керівництва України", – йдеться у повідомленні "Нашої України".

На думку цієї політичної сили, підписані українсько-російські угоди у рамках візиту Д.МЕДВЕДЄВА ще на один крок наблизили Україну до статусу залежного від Росії васала.

"Такий статус, можливо, влаштовує ЯНУКОВИЧА. Але він не влаштовує більшість українців. Фактично, цими угодами закладено юридичну основу для подальшої здачі національних інтересів командою ЯНУКОВИЧА. Вони вже встигли оголосити, що у підсумковому протоколі засідання українсько-російської міждержавної комісії закладено ще принаймні 14 доручень уряду щодо підготовки низки угод за різними напрямками "співробітництва", які охоплюють такі важливі питання як суднобудування, авіабудування, енергетика та інші", - зазначили у прес-службі.

"Навіть паралельно із підписанням угод, які обумовлюють здачу Україною своїх принципових позицій, російські представники продовжують говорити про "невідворотність" побудови газопроводів в обхід України, про вимоги передати Москві усі активи колишнього СРСР (хоча Україна не ратифіковувала відповідної угоди). Москва, на відміну від нинішнього Києва, дуже добре усвідомлює та відстоює свої інтереси. І саме в цьому треба брати приклад з Росії. А не у сфері приборкання інакомислення, встановлення державної цензури і політичної монополії", - переконані в "Нашій Україні".