Тарасюк про безпеку Владивостока і координацію проти Туреччини

Опозиційний уряд розкритикував вчорашні заяви президентів України та Російської Федерації Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА у зв’язку з тим, що вони суперечать інформації, наданій віце-прем’єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ 12 травня щодо підготовки міждержавних угод між Україною та Росією.

Про це заявив сьогодні під час засідання опозиційного уряду міністр закордонних справ опозиційного уряду Борис ТАРАСЮК.

«Сьогодні ми можемо сказати про те, що нам відомий зміст трьох політичних заяв, які приховував від нас уряд 12 травня», - сказав Б.ТАРАСЮК. Зокрема, щодо спільної заяви президентів України та РФ про врегулювання придністровської проблеми, Б.ТАРАСЮК зазначив: «Відомо, що проект цієї заяви викликав стурбованість з боку Європейського Союзу».

Б.ТАРАСЮК зазначив, що внаслідок критики ЄС було виправлено положення щодо перетворення нинішньої миротворчої операції у Придністров’ї, в якій беруть участь здебільшого російські військовослужбовці, на миротворчу місію ОБСЄ.

Б.ТАРАСЮК пояснив, що створення місії ОБСЄ має розгортатися разом з початком пошуку мирного врегулювання конфлікту, а не так, як пропонує Росія - через політичне врегулювання.

Також Б.ТАРАСЮК вважає, що спільна заява президентів України та РФ щодо удосконалення системи європейської безпеки суперечить курсу Україна на вступ до НАТО і ЄС і геополітично прив’язує Україну до Росії.

«Ця заява стала продуктом тиску російської сторони на українську владу, оскільки треба було протягнути і нав’язати українській стороні підтримку ініціативи президента МЕДВЕДЄВА щодо створення так званої нової європейської системи безпеки (від Ванкувера до Владивостока – УНІАН)», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Крім того, щодо спільної заяви президентів України та РФ з питань безпеки у Чорноморському регіоні Б.ТАРАСЮК зазначив: «Дивно було дізнатись, що виявляється питання вилову морепродуктів є питанням спільної безпеки України, Росії та інших країн. Вочевидь, під цим мається на увазі координація зусиль проти Туреччини».