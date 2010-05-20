Чечетов дослужився до посади

Першим заступником голови фракції Партії регіонів обрано народного депутата України Михайла ЧЕЧЕТОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту оголосив перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

Він повідомив, що збори Партії регіонів, на яких М.ЧЕЧЕТОВА було обрано першим заступником фракції, відбулися 19 травня.

Крім того, заступниками голови фракції Партії регіонів обрано народних депутатів Григорія ІЛЛЯШОВА, Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА, Валерія КОНОВАЛЮКА, Юрія САМОЙЛЕНКА, Володимира РИБАКА і Миколу КОМАРА.