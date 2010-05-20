Кириленко привів своїх людей на допит
До слідчого відділу прокуратури Києва
Сьогодні вранці 12 із 17 народних депутатів групи «За Україну!» прийшли за викликом до слідчого відділу прокуратури Києва для надання показів у справі про події 27 квітня в парламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, серед них – В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Іван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЬОР, Андрій ПАРУБІЙ, Григорій КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Зіновій ШКУТЯК, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Ксенія ЛЯПІНА, Станіслав АРЖЕВІТІН, Володимир КАРПУК.
В інтерв’ю журналістам на вході до будівлі слідчого управління прокуратури В.КИРИЛЕНКО сказав: «Ми прийшли практично всім складом депутатської групи «За Україну!» на допит у справі захисту українських інтересів, тому що, очевидно, нас допитуватимуть сьогодні у справі, як ми захищали свої ряди під час подій «чорного вівторка», а значить, як ми захищали погляди своїх виборців, захищали Україну. Ці всі речі будемо доповідати прокуратурі і переконані, що справедливість восторжествує, якщо буде об’єктивний розгляд всієї справи, в усій її повноті по подіях 27 квітня в українському парламенті».
Відповідаючи на запитання, чи виробили депутати єдину схему відповідей, В.КИРИЛЕНКО це заперечив, наголосивши, що така схема не потрібна, оскільки «ми говорити будемо правду, все, як було».
Разом з тим, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що в разі необхідності кожному із депутатів може бути наданий юридичний захист. «У нас є правники відомі сьогодні, і тому, якщо мова йде про захист, то ми в будь-якому випадку цей захист забезпечимо кожному із учасників групи «За Україну!»», - заявив він.