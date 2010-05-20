Кириленко привів своїх людей на допит

Сьогодні вранці 12 із 17 народних депутатів групи «За Україну!» прийшли за викликом до слідчого відділу прокуратури Києва для надання показів у справі про події 27 квітня в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, серед них – В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Іван СТОЙКО, Ярослав КЕНДЗЬОР, Андрій ПАРУБІЙ, Григорій КУЛЬЧИНСЬКИЙ, Зіновій ШКУТЯК, Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, Ксенія ЛЯПІНА, Станіслав АРЖЕВІТІН, Володимир КАРПУК.

В інтерв’ю журналістам на вході до будівлі слідчого управління прокуратури В.КИРИЛЕНКО сказав: «Ми прийшли практично всім складом депутатської групи «За Україну!» на допит у справі захисту українських інтересів, тому що, очевидно, нас допитуватимуть сьогодні у справі, як ми захищали свої ряди під час подій «чорного вівторка», а значить, як ми захищали погляди своїх виборців, захищали Україну. Ці всі речі будемо доповідати прокуратурі і переконані, що справедливість восторжествує, якщо буде об’єктивний розгляд всієї справи, в усій її повноті по подіях 27 квітня в українському парламенті».

Відповідаючи на запитання, чи виробили депутати єдину схему відповідей, В.КИРИЛЕНКО це заперечив, наголосивши, що така схема не потрібна, оскільки «ми говорити будемо правду, все, як було».

Разом з тим, В.КИРИЛЕНКО зауважив, що в разі необхідності кожному із депутатів може бути наданий юридичний захист. «У нас є правники відомі сьогодні, і тому, якщо мова йде про захист, то ми в будь-якому випадку цей захист забезпечимо кожному із учасників групи «За Україну!»», - заявив він.